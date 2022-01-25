У Кропивницькому проводять клінічні дослідження ліків. На кому і для чого

Клінічні дослідження ліків проводять у обласному онкоцентрі у Кропивницькому. Їх учасники – люди з онкологічними хворобами, які лікуються в онкоцентрі. Про це розповів лікар Андрій Гардашніков. Дослідження проводять за добровільною згодою пацієнта і гроші компанії, яка його проводить. Суспільне з’ясовувало, для чого це роблять.

За словами Андрія Гардашнікова, клінічні дослідження ліків – звична практика в усьому світі. Їх проводять, щоб отримати дані про ефективність методів лікування: ”Є доказова медицина. І для того, щоб наукові кола могли рекомендувати лікування, воно має продемонструвати достатній рівень безпеки для пацієнта і достатню ефективність. Ці дані отримають з клінічних досліджень”.

На Участь в дослідженнях пацієнти погоджуються добровільно, оплачують їх компанії, які їх проводять. Це компанії з різних країн – розповів Андрій Гардашніков: ”Важливим є ретельний контроль безпеки пацієнта і методики введення препаратів. Такої ретельності в рутинному лікуванні немає. Наприклад, в тебе написано, що препарат треба вводити певний проміжок часу – ти робиш це, а потім звітуєш”.

Роботу над тим, щоб проводити клінічні дослідження в онкоцентрі розпочали десять років тому – розповів медичний директор Ігор Макарук. З його слів, вони дозволяють пацієнтам безкоштовно отримати дороговартісне лікування: ”Досліджуючи окремі моменти впливу препаратів, пацієнти отримують їх безкоштовно. Ці протипухлинні препарати – дуже дорогі, більшість українців не можуть їх собі дозволити. Вартість може перевищувати сотні тисяч гривень”.

Учасниками клінічних досліджень стали сотня жителів Кіровоградської області. Один з них – 66-річний Володимир Носач. Протягом трьох років чоловік лікує злоякісну пухлину в горлі. Взяти участь у клінічних дослідженнях вирішив 2021 рок – розповів чоловік: ”Підписали договір, призначили термін лікування. У жовтні 2021-го почав лікуватись. Не плачу нічого. Єдині витрати – на проїзд”.

Суспільне Кропивницький Володимир Носач

Протягом чотирьох місяців, кожні три тижні, чоловік приїжджає у відділення хіміотерапії обласного онкоцентру, де отримує крапельниці з препаратом, який проходить дослідження: ”Беруть аналізи, а потім ”прокапують”. Почуваю себе чудово, ті пухирі у мене зійшли після другого разу. Я рот не міг відкрити, я не міг їсти нічого. А зараз їм круасани, сухарі, не лише м’яку їжу. Ефект відмінний”.

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