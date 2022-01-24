У 12 селах Дмитрівської громади пандуси мають всі бюджетні заклади

Два десятки пандусів встановили у бюджетних закладах Дмитрівської громади Кропивницького району. Це школи, дитячі садки, будинки культури, бібліотеки, амбулаторія і центр соціальних послуг – розповіла Суспільному голова громади Наталія Стиркуль. Каже, відтепер у всіх 12-ти селах жителі громади, зокрема, люди з інвалідністю, мають безбар'єрний доступ до цих приміщень.

На встановлення пандусів витратили 120 тисяч гривень з бюджету громади, говорить Наталія Стиркуль.

Мама двох дітей Лідія Горячук з Дмитрівки каже, коли сім років тому старший син відвідував садок, пандуса не було. Тепер забирає півторарічного сина з приміщення садка на візку: "Набагато краще, коли є пандус, ми можемо заїхати і не залишати транспорт під відкритим небом".

У Центрі надання соціальних послуг пандус окрім центрального, є на запасному вході. Директорка центру Наталія Кубіцька розповіла, що вони зроблені під відповідним до норм кутом: "Спеціалізований, для людей, які пересуваються на візках чи з ходунками. Покриття неслизьке".

Суспільне Кропивницький Пандус у Центрі надання соціальних послуг у Дмитрівці

Нині у центрі живуть 24 людини, половина з них лежачі – говорить Наталія Кубіцька. "Наймолодшому 70 років, середній вік – 80. 12 або зовсім не пересуваються, або завдяки візкам, ходункам".

В Дмитрівській амбулаторії пандус має верхні та нижні поручні. "Для дитини і для дорослого, також для людей на візках", – каже лікарка Вікторія Залипухіна.

Суспільне Кропивницький Пандус у Дмитрівській амбулаторії

В Дмитрівській громаді у 12-ти населених пунктах проживає 7014 людей. "Відсоток людей з інвалідністю незначний – це десь близько п'яти людей, – каже голова громади. – Сьогодні немає, завтра можуть з’явитись, людина захоче відвідати заклад культури, потрапити в бібліотеку, наприклад, в центр надання адміністративних послуг".

Суспільне Кропивницький Безбар'єрний доступ до Будинку культури

Безбар'єрний доступ до приміщень маломобільних груп населення – це вимога законодавства, говорить начальниця обласного управління регіонального розвитку Вікторія Кулікова. "Кабінет міністрів у травні минулого року 537-ю постановою впровадив щорічний моніторинг об’єктів – це вся соціальна сфера, освіта, культура, охорона здоров’я, суди, транспортна інфраструктура, цивільний захист".

На відповідність будівельним нормам щодо доступності перевірили 1374 об'єкти в усіх 49 громадах області, розповіла Вікторія Кулікова. 668 закладів не потребують пандусів, 400 закладів – безбар'єрні, решту треба дооблаштувати. Скільки на це треба грошей, в управлінні не рахували.

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