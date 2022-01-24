На Львівщині близько 5% пацієнтів лікарень вакциновані від коронавірусу

За минулу добу лабораторні центри у Львівській області провели дослідження та підтвердили 2036 випадків захворювання на коронавірус. Серед усіх госпіталізованих лише близько 5% пацієнтів є вакцинованими, каже директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

"Якщо загалом аналізувати рівень госпіталізації, то він становить 48,5 на 100 тис населення. Хочу відзначити, що критичним показником відповідно до постанови Кабінету Міністрів, яка визначає приналежність того чи іншого регіону до певного рівня епіднебезпеки становить 60...Вкрай важливо дотримуватись карантинних обмежень, в першу чергу, соціальної дистанції, носіння масок. Наголошую, що саме бустерна доза вакцини захищає від нового штаму "Омікрон", — каже Орест Чемерис.

За словами Ореста Чемериса, загалом в області є 5166 ліжок для ковідних хворих. На сьогодні з них зайняті більше ніж півтори тисячі. З них 105 пацієнтів перебувають у реанімації і 28 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Що відомо

Директори львівських шкіл самостійно вирішуватимуть чи будуть учні 1-4 класів навчатися дистанційно. Таке рішення ухвалив міський штаб з протидії поширення коронавірусу у понеділок, 24 січня.

Від понеділка, 24 січня, учні 5-11 класів львівських шкіл навчаються дистанційно. Так вони будуть навчатися упродовж двох тижнів. Таке рішення 21 січня ухвалила міська комісія з ТЕБ і НС.

У львівських лікарнях станом на ранок, 24 січня, перебуває 141 дитина, хвора на COVID. Найменшій — 3 тижні

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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