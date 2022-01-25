"Нічого не змінилося". Чому не ремонтують маршрутку "Созонівка-Кропивницький"

"На голову капає, з дверей дує",– так розповідає про проїзд у маршрутці ”Созонівка-Кропивницький” жителька села Наталія Татарова. Перевозить пасажирів цього маршруту автобус із заклеєними скотчем дірками у даху. За одну поїздку люди платять 25 гривень. У грудні 2021 року керівник підприємства-перевізника Сергій Баркар обіцяв відремонтувати маршрутку до Нового року. Суспільне дізнавалося, чому цього не зробив.

Доїхати з села Созонівка у місто Кропивницький люди можуть маршруткою або автобусом №283, зупинка якого розташована на відстані два кілометра від кінцевої зупинки маршрутки в селі.

Жителька села Созонівка Тамара Щикот розповіла, що маршрутка їздить нерегулярно: ”Може приїхати і два, і три рази, може і чотири, а може взагалі жодного разу не приїхати. Особливо у вихідні або святкові дні”.

Наталія Татарова щодня їде маршруткою на роботу у Кропивницький. 20 грудня жінка разом з дев’ятьма односельчанами протестувала проти умов перевезення у маршрутці: ”З того часу не змінилося нічого. На голову капає, у двері дує. Телефонували перевізнику. Сказав, що все до Нового року виправе, нічого не виправив. Маршрутка як їздила на скотчі, так і їздить”.

Суспільне Кропивницький

На кінцевій зупинці у маршрутку сіла Олександра Горецька. Розповіла, що їздить майже щодня об 11:10. Пасажирів, з її слів, мало: ”До кінця Созонівки ще двоє-троє людей сідають. Дуже рідко. Таксі звідси до мене на роботу коштує 150 гривень. Звичайно, краще маршруткою”.

Чому маршрутку не відремонтували

Водій маршрутки Олександр Ключкін розповів, що ремонт маршрутки – це справа водія, а не перевізника. Пояснив: нічого не ремонтував, бо немає грошей: ”У грудні – мінус 12 тисяч гривень. Це з дому принесених. А каса – 900 гривень на день. Це в кращому випадку. Що я можу зробить з цією машиною? Губи нафарбувати чи що?”

Керівник підприємства-перевізника Сергій Баркар телефоном розповів, що не відремонтував маршрутку, бо маршрут збитковий: ”Там такі доходи… Чесно кажу, я її залишу тоді. Немає за що ремонтувати. У мене питання стоїть, чи працювати на цьому маршруті далі”.

Що відомо

Замовником приміського маршруту ”Кропивницький-Созонівка” є Кіровоградська обласна державна адміністрація. За словами начальниці відділу обласного департаменту інфраструктури Ангеліна Чечотенко, про умови в маршрутці знають зі звернень пасажирів: ”З перевізником ми опрацьовували ці питання. Перевізник пояснив, що робить усе, що може. Рейс дуже збитковий, особливо у зимовий час”.

Ангеліна Чечотенко сказала, що штрафувати перевізника підстав не мають: ”Так, дійсно, ми працюємо на договірних умовах, перевізник має виконувати на місяць 95% від затвердженої кількості рейсів. В цілому, перевізник цих умов дотримується”.

Договір з перевізником розірвати не можуть, тому що, за словами начальниці відділу департаменту інфраструктури, інших претендентів на цей маршрут немає.

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