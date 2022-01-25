У Кропивницькому 2370 учнів з семи шкіл міста перейшли на дистанційне навчання. Це дані на 25 січня, про це під час брифінгу розповіла керівниця міського управління освіти Лариса Костенко.

За її словами, це пов'язано зі збільшенням кількості захворювань серед школярів та вчителів на гострі респіраторні вірусні інфекції. До 20 січня ситуація по школах була стабільна, з понеділка 24 січня багато учнів не вийшли на навчання.

"Повністю навчаються онлайн до 28 січня школа №6. На дистанційній або змішаній формі перебувають учні шкіл №26, №34, Новомиколаївської гімназії, гімназії Шевченка, кропивницького колегіуму та школи №25. Назвати точну кількість хворих на ГРВІ ми не можемо. Якщo в клaсі 30 відсотків і більшe дітeй відсутні, тo тоді вони пepeхoдять нa дистaнційнe aбo змішaнe нaвчaння".

Нині таке рішення школи ухвалюють самостійно, сказала Лариса Костенко. "Якщо в середу 26 січня буде стрімко збільшуватись кількість хворих, то управління освіти рекомендуватиме директорам шкіл переводити учнів на онлайн-навчання. Ще хочу попросити батьків: якщо у ваших дітей є ознаки ГРВІ, будь ласка, не ведіть їх у школу, а звертайтеся до лікарів. Тому що хвороба швидко розповсюджується".

На 1 січня 2022 року у школах Кропивницького коронавірус діагностували у 14 школярів, десятьох вчителів та двох технічних працівників. Захворювання підтвердили в однієї дитини та двох працівників дитсадка. У школах міста від роботи відсторонили вісім людей, які не щепилися від коронавірусу.

"Це шестеро вчителів та двоє технічних працівників. Вони не ходять на роботу, їм не виплачують заробітну плату. Вони для себе ухвалили рішення, що їм не потрібна вакцинація. Ця кількість людей не впливає на організацію освітнього процесу, тому що це по одному працівнику зі школи".

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