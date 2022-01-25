Криворізькі підприємці мітингували проти підвищення тарифів на тепло

У Кривому Розі під міськрадою фізичні особи-підприємці мітингували проти підвищення тарифів на тепло. За підрахунками Суспільного на мітинг зібралися близько 70 людей.

Підприємиця Любов каже: за січень отримала платіжку за тепло на 30% більше, ніж у грудні.

Суспільне Дніпро Під міськрадою зібралися близько 70 підприємців

До мітингувальників вийшов заступник міського голови Олександр Катриченко. Він запропонував висунути від учасників акції представників до складу робочої групи.

Марина Валевич, авторка петиції про ціни для ФОПівців, яку розглянули та підтримали 14 січня на позачерговій сесії міськради, розповіла: про розгляд петиції знала, а от про те, що її вже включили до складу робочої групи - почула вперше.

Суспільне Дніпро Підприємці проти підвищення тарифів на тепло

Одна з пропозицій підприємців - модернізація мережі теплопостачання.

Учасники акції чекають на повернення своїх представників, які беруть участь у пікеті у Києві. Кажуть: після спільної зустрічі ухвалять рішення щодо подальших дій.

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