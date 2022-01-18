У Хмельницькому повідомили про замінування школи. Це вдруге за тиждень

У Хмельницькому повідомили про замінування спеціалізованої загальноосвітньої школи № 6 що по провулку Володимирському, 12. Про це Суспільному повідомила старша інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Людмила Берестовська.

За її словами, повідомлення про замінування школи надійшло до управління СБУ сьогодні, 18 січня о 10.30 години, на електрону пошту.

"Наразі 724 дітей та 96 дорослих евакуювали з приміщення школи. Правоохоронці оточили район можливої небезпеки. Наразі спеціалісти-вибухотехніки та кінологи проводять ретельне обстеження приміщення школи та прилеглої території", - розповіла Людмила Берестовська.

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