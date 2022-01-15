Сьогодні, 15 січня, правоохоронці отримали електронною поштою лист про замінування залізничного вокзалу, декількох торгово-розважальних центрів та шкіл Хмельницького.

Про це Суспільному розповіла старша інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Людмила Берестовська.

«Спеціальні служби ретельно перевірили всі ці об’єкти, обстежили приміщення і прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було», – сказала Людмила Берестовська.

Фото: ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. Правоохоронці переіряли повідомлення про замінування на хмельницькому залізничному вокзалі.

За її словами, рух поїздів на станції Хмельницький під час проведення обстеження приміщень та прилеглої території вокзалу, не зупинявся.

Учора, 14 січня, управління Служби безпеки у Хмельницькій області розмістило на сввоїй Фейсбук-сторінці офіційне повідомлення про штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури.

Фото: ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. Під час перевірки на усіх об'єктах, щодо яких надійшло повідомлення про замінування, жодних вибухових пристороїв виявлено не було.

"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій території України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Нацполіції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві. Звертаємо увагу: повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало. Закликаємо громадян зберігати спокій. Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень", - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

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