Сьогодні, 15 січня, правоохоронці отримали електронною поштою лист про замінування залізничного вокзалу, декількох торгово-розважальних центрів та шкіл Хмельницького.
Про це Суспільному розповіла старша інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Людмила Берестовська.
«Спеціальні служби ретельно перевірили всі ці об’єкти, обстежили приміщення і прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було», – сказала Людмила Берестовська.
За її словами, рух поїздів на станції Хмельницький під час проведення обстеження приміщень та прилеглої території вокзалу, не зупинявся.
Учора, 14 січня, управління Служби безпеки у Хмельницькій області розмістило на сввоїй Фейсбук-сторінці офіційне повідомлення про штучне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури.
"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій території України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Нацполіції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві. Звертаємо увагу: повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важливо, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало. Закликаємо громадян зберігати спокій. Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень", - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.
Що відомо
- 13 січня близько 9:20 години на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про замінування школи №6, що по провулку Володимирському, 13 у Хмельницькому.
- З приміщення школи було евакуйовано 680 людей. З 10.00 по 13.10 годину працівники поліції обстежили 3808 квадратних метрів приміщень та 2600 квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин виявлено не було.
- Повідомлення про замінування школи, як і у цьому разі, надійшло листом на електронну пошту головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, тому пошуки зловмисника ускладнюються, зазначає Людмила Берестовська, адже ці електронні листи могли надіслати і з-за кордону, і з окупованих територій.