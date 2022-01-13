Сьогодні, 13 січня, близько 09.18 години на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про замінування школи № 6, що по провулку Володимирському, 13 у Хмельницькому. Про це каже начальниця сектору комунікації ГУ нацполіції Хмельницької області Інна Глега.

За її словами, на місці події працюють працівники усіх екстрених служб. Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, евакуювали учнів, вчителів та працівників школи.

Наразі спеціалісти-вибухотехніки та кінологи проводять ретельне обстеження приміщення школи та прилеглої території, каже Інна Глега.

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Загалом з приміщення школи було евакуйовано 680 людей. З 10.00 по 13.10 годину працівники поліції обстежили 3808 квадратних метрів приміщень та 2600 квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин виявлено не було.