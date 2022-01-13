У Кам'янці-Подільському повідомили про замінування школи

У Кам'янці-Подільському поліцейські перевіряють інформацію про можливе замінування однієї із шкіл. Про це повідомили у Кам'янець-Подільському районному управлінню поліції.

"Сьогодні, 17 січня, близько 07.38 години на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про замінування школи № 10, що по вулиці Короленко, 20 в місті Кам'янець-Подільський", - кажуть у поліції.

Наразі на місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки та кінологи, які проведуть ретельне обстеження приміщення школи та прилеглої території. На момент повідомлення про замінування дітей та вчителів у школі ще не було.

Правоохоронці наразі оточили район можливої небезпеки.

"Просимо кам'янчан коригувати свої маршрути руху відповідно, оскільки рух частково перекрито до з'ясування обставин події", - додають у поліції.

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