Чернівецькі підприємці приєднались до мітингу ФОПів під Верховною радою. Вони вимагають скасувати закони, за якими підприємці зобов'язані використовувати касові апарати.

Про це Суспільному сказав голова профспілки Калинівського ринку Степан Кукурудзяк.

Які вимоги підприємців

У мітингу взяла участь профспілка та підприємці Калинівського ринку. За словами Кукурудзяка, з Чернівців до Києва приїхали понад 50 людей. Вони йшли урядовим кварталом з плакатами "РРО — це знищення малого бізнесу". Підприємці бояться штрафів від податкової за те, що не купили або не правильно використовують касовий апарат, повідомив голова профспілки ринку Кукудзяк. Відтак хочуть, аби парламент скасував закони про запровадження РРО.

Viber/Підприємці Чернівців

"Це фінансові затрати. По-друге, не всі можуть встановити програмне забезпечення. На ринку працюють здебільшого підприємці старшого віку, вони навіть не мають смартфонів, щоб встановити програмне РРО", — каже Кукурудзяк.

Навіщо запровадили обов'язкові касові апарати

Це запровадили, аби запобігти мінімізації податків з боку ФОПів. Підприємці можуть занизити свій реальний дохід, аби залишатись на спрощеній системі оподаткування, розповіла Суспільному сказала заступниця начальника управління податкової служби області Наталія Чернівчан.

За її словами, за допомогою касових апартів можна виявити реальний дохід підприємця. Також покупці зможуть бути більш захищеними, бо матимуть чек, який підтвердить, де і який товар вони купували.

Наразі податкова не може перевіряти підприємців без заявок покупців або рішення керівника податкової. В Україні діє мораторій на перевірку бізнесу через карантин.

Для кого апарати є обов'язковими

Для ФОПів другої, третьої та четвертої груп РРО є обов'язковим. Не треба встановлювати касовий апарат:

підприємцям першої групи, тобто тим, які не мають найманих працівників;

підприємцям, які зареєстровані та не продають алкоголь чи цигарки.

Також ця норма не діє, якщо покупець переказує гроші на розрахунковий рахунок, у касі чи через термінал банку.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

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