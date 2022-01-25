У Рівному викрили посадовця на хабарі за висновки про якість риби і раків

У Рівному 24 січня посадовця Держпродспоживслужби викрили на отриманні хабаря. За версією слідства, чоловік вимагав гроші за безперешкодне проведення експертиз та їх позитивні висновки, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області. У Держпродспоживслужбі чекають на рішення суду.

За інформацією пресслужби Нацполіції області, правоохоронці затримали заступника начальника одного з міських управлінь Держпродспоживслужби, коли йому передавали вісім тисяч гривень.

"Громадяни сплачували йому за безперешкодне проведення експертиз та видачу позитивних висновків якості. Його затримали та вирішують питання про оголошення йому підозри за фактом отримання неправомірної вигоди", – повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненщини.

Речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська зазначила, що гроші чоловік отримав за експертні висновки щодо якості живої риби та раків. Мічені купюри знайшли у службовому кабінеті, їх вилучили.

Фото: Нацполіція області В Держпродспоживслужбі чекають рішення суду

Начальник Держпродспоживслужби в області Володимир Лазарчук розповів Суспільному: йдеться про одного з заступників начальника управління у Рівному.

"Щось коментувати з цього приводу поки не можемо, будемо чекати рішення суду, який має відбутись на днях. Після цього будемо вирішувати що робити з ним далі. Дуже прикро, не очікував такого від цього чоловіка, який пропрацював у Держпродспоживслужбі майже все своє життя", – зазначив Володимир Лазарчук.

Передбачене покарання за вимагання неправомірної вигоди службовою особою – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Що відомо

У 2021 році суди Рівненщини винесли десяток вироків хабарникам. У більшості випадків обвинувачені обійшлися штрафом, розмір якого коливається від 17 до 42,5 тисяч гривень. Реальні терміни присудили двом митникам, вони рішення оскаржують. Є і виправдальні вироки.

На Рівненщині впродовж 2021 року найбільші хабарі працівникам поліції пропонували водії, які керували транспортом напідпитку. За відмову від отримання хабаря поліцейських не заохочують.

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