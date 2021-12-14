Штрафи й виправдання: як суди покарали хабарників на Рівненщині у 2021 році

У 2021 році суди Рівненщини винесли десяток вироків хабарникам. Про це свідчать дані, опубліковані у Єдиному реєстру судових рішень. Покарали й понад пів сотні людей, які спробували дати хабаря. У більшості випадків обвинувачені обійшлися штрафом, розмір якого коливається від 17 до 42,5 тисяч гривень. Декому присудили реальні терміни ув'язнення, втім винуватці ці рішення оскаржують. Є і виправдальні вироки.

Історії професорів

7 вересня Рівненський міський суд виніс ухвалу щодо професора медакадемії. Його затримали, коли той отримував 20 тисяч від матері потенційної студентки. Це був другий транш – перший в 13 тисяч гривень він отримав уранці того ж дня, 14 липня. За таку винагороду він мав сприяти у вступі дівчини на державну форму навчання у "Рівненську медичну академію".

У серпні чоловік уклав з прокурором угоду визнання винуватості. Йому суд присудив сплатити тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це 17 тисяч гривень штрафу та позбавив на один рік права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Друга історія про хабарництво пов'язана з професоркою Рівненського державного гуманітарного університету. Її затримали 30 червня 2020 року при отриманні грошей від старости групи заочників. По сто доларів зі студента – загалом 700 доларів США, гарантували складання атестаційних екзаменів й отримання дипломів.

Обвинувачена визнала свою провину й 19 лютого 2021 року уклала угоду з прокурором, домовившись про покарання у вигляді штрафу в розмірі 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це 20,4 тис. грн, а також у позбавленні на рік права обіймати посади у юридичних особах публічного права, які пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями. Штраф вона має виплатити у розстрочку – протягом року.

Історії митників і прикордонників

Впродовж 2021 року суди області винесли три вироки щодо хабарництва серед митників і прикордонників. Останнім двом у листопаді 2021 Зарічненський райсуд присудив по п'ять років позбавлення волі.

Справа стосується подій 2018 року – тоді затримали заступника начальника та головного держінспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України. Ті одержали від двох людей 3200 гривень та 310 доларів США за те, що ті, без адмінвідповідальності через перевищення митної норми, перевезуть через кордон дитяче харчування й алкоголь.

Обоє митників свою вину не визнавали, тим часом у суді намагались довести системність поборів. Суд визнав їх винними у хабарництві, вчиненому за попередньою змовою і присудив кожному по п'ять років позбавлення волі та на три роки позбавив права обіймати посади представників влади. Це покарання митники зараз оскаржують в апеляційному суді.

Їхній колега – старший держінспектор митного поста "Городище" ДФС України обійшовся штрафом у 25, 5 тис. грн. Його затримали у квітні 2019 року на митному посту, де він одержав 2 тис. грн, 80 та 40 доларів США за непритягнення до відповідальності людей, які везли алкоголь, за порушення митних правил. Спершу в обвивальному акті фігурувала частина 3 статі 368, але згодом кваліфікацію змінили на частину 1 цієї статті.

Затриманий пішов на угоду з прокурором про визнання винуватості і окрім штрафу, не може три роки обіймати посади у митній службі.

Інспектор прикордонної служби відділення інспекторів "Переброди" відбувся штрафом за хабарництво і незаконну порубку лісу. Чоловік впродовж квітня-травня зрубував дуби і ясени й продавав їх. Він також брав тисячу й три тисячі гривень з інших, за те що "не помічав" вивезення незаконно зрубаних дерев за межі контрольованого прикордонного району.

Прикордонник пішов на угоду з військовим прокурором, свою провину визнав повністю і суд покарав його штрафом у розмірі 1 500 неоподаткованих мінімумів, або ж 25,5 тис. грн та позбавив права на три роки обіймати посади в держорганах.

22 вересня у Зарічненському райсуді пролунав виправдальний вирок у справі, по якій проходили столяр Нобельського національного природного парку, непрацюючий чоловік, начальник відділу прикордонної служби "Вичівка" та старший оперуповноважений Дубровицького МРВ УСБУ. Перших двох звинувачували у даванні, а інших двох – в одержанні хабаря.

Справа тягнулася з 2016 року: прикордонник і "опер" мали "закрити очі" на видобуток бурштину у прикордонній смузі з Білоруссю. Але суд дійшов висновку, що жоден свідок не підтвердив давання 4 тис. грн хабаря, це не було зафіксовано й доведено. Відтак, усіх чотирьох фігурантів справи визнали невинуватими.

Справа керівника філії "Військторгсервісу"

Керівника рівненського відділу львівської філії "Військторгсервісу" затримали на хабарі у червні на вулиці Дубенській неподалік кафе "Офіцерське". 52-річного службовця викрили на систематичному вимаганні неправомірної вигоди. Він щомісяця вимагав гроші від підприємця за договір оренди складу на тривалий термін, у якому була вказана менша площа, а відтак – менша орендна плата, зазначили тоді у поліції. Керівник отримав загалом 6,5 тис. грн хабаря.

Чоловік 30 липня уклав угоду про визнання винуватості й 9 вересня Рівненський міськсуд виніс вирок – тисяча неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тис. грн. Його на рік позбавили права обіймати певні посади.

Справи проти поліцейських

Заступника начальника Острозького відділення поліції затримали на отриманні 21 тис. грн хабаря у квітні. Він вимагав гроші за можливість безперешкодно перевозити підакцизні матеріали без належних документів, – повідомили тоді в СБУ. Його також звинуватили у зловживанні впливом.

Заступник керівника відділення пішов на угоду з представником ДБР і домовились про покарання йому – 2,5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів, а це 42,5 тис. грн. Він також, згідно з рішенням суду, не має права два роки бути представником влади та працювати правоохоронцем.

Рокитнівський райсуд визнав невинуватим обвинуваченого в хабарництві заступника начальника слідчого відділення Рокитнівського відділення поліції. Він у своєму службовому кабінеті отримав 300 доларів США за те, що в силу своєї влади змінить місце зберігання речового доказу в кримінальному провадженні – автомобіля ЗАЗ.

Він своєї вини не визнав, натомість прокурор просив шість років позбавлення волі. Захисник поліцейського наполягав, що мала місце провокація злочину, а доказів того, що обвинувачений брав хабар, немає.

Серед основних аргументів, що зруйнували обвинувачення – на руках поліцейського не було спеціальної фарби, а також до слідчих дій залучили неповнолітнього. Суд дійшов висновку, що вчасно не розсекретили процесуальні документи, на підставі яких проводили невідкладні слідчі дії.

Суд вирішив, що поліцейський невинний, відтак повернув заставодавцю 48 тис. грн, а понад 10 тис. грн витрат не експертів віднести на рахунок держави.

Посадовці на підприємствах

Штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів, тобто в 17 тис. грн, має заплатити начальник відділу маркетингу держпідприємства "Рівненський автомобільний ремонтний завод". Його затримали на хабарі 18 травня. Загалом він отримав понад 20 тис. грн від покупця, якому відпускав майно заводу, але частину його в документах не вказував.

Після угоди з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури суд покарав чоловіка штрафом та позбавив на рік обіймати певні посади.

Стільки ж штрафу має заплатити директор Дубенського міського комунального ринку. Той отримав 7 тис. грн за укладання договору оренди на торговельні місця на території комунального підприємства. Затримали директора 6 квітня у службовому кабінеті, у червні він уклав угоду визнання винуватості з прокурором, а 16 вересня суд ухвалив –оштрафувати хабарника на 17 тис. грн.

Як карають тих, хто давав хабар

Справ щодо тих, хто пропонував хабар, надійшло до судів області значно більше. Принаймні, у 2021 році ухвали прозвучали по 54 справах, дані про яких є у єдиному реєстрі судових рішень. Здебільшого винуватців суд карав штрафом в 17 тис. грн.

Так суд покарав водія, який 20 листопада 2020 року пропонував інспектору реагування Радивилівського відділення поліції тисячу грн за, те що той не складе на нього протокол за керування у нетверезому стані. Аналогічні покарання отримали 32 водії, які керували транспортом у нетверезому стані й хотіли з правоохоронцями вирішити питання про непритягнення їх до відповідальності, пропонуючи хабаря. Ще тринадцятеро водіїв хотіли таким чином уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Ще кілька кривдників, які вчиняли домашнє насильство, пропонували хабаря правоохоронцям, один фігурант хотів так уникнути відповідальності за зберігання наркотиків та пару – за підробку водійських документів. Пропонував поліцейським 2,8 тис. грн хабаря пенсіонер, якого обвинувачують у самогоноварінні.

Відповідальність за зловживання впливом

Штрафом покарав суд депутата – засновника громадського формування з охорони громадського порядку "Льва" та члена формування, що в Сарнах. Засновник з підлеглим у 2017 році отримали гроші за вплив на депутатів у питанні роботи нелегальних гральних автоматів. Кожного з них покарали штрафом у 17 тис. грн.

2300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 39,1 тис. грн, має сплатити в. о. голови Рівненської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за зловживання впливом. Він пообіцяв вплинути на Вараську міжрайонну МСЕК, щоб та призначила чоловіку третю групу інвалідності. За це просив у нього від 300 до тисячі доларів США. У березні 2021 року він одержав від чоловіка 5 тис. грн. Чоловік визнав свою вину та уклав угоду з прокурором.

Також за зловживання впливом відповідав заступник голови комісії з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Демидівської селищної ради. 17 липня 2020 року він взяв 20 тис. грн з представника власника кафе у селі Хрінники. Це гарантувало, щоб начальник Демидівського відділення поліції не перевіряв кафе на виявлення порушень протиепідеміологічних заходів.

Суд визнав чиновника винним та вирішив, що той має сплатити штраф – 34 тис. грн та ще понад 15 тис. грн має заплати за експертизу.

Що відомо

Стаття 368 Кримінального кодексу України (ККУ) – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, карається штрафом від тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до пів року, чи позбавленням волі від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Стаття 369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, карається штрафом від тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 369-2 ККУ – зловживання впливом, карається штрафом від тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до п'яти років, або до двох років позбавлення волі.

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