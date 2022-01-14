На Рівненщині звільнили очільника Державної податкової служби (ДПС) в області Віталія Чуя. Це відбулось після того, як його підлеглого затримали за підозрою в отриманні хабаря. Про це стало відомо з інформації на офіційному сайті Державної податкової служби України.

Що передувало звільненню

Раніше Суспільне повідомляло: 4 січня у Рівному на отриманні хабаря у 25 тисяч гривень викрили заступника начальника відділу податкової служби. Пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції області повідомила деталі: податківець налагодив схему проведення перевірок господарської діяльності підприємців. За словами речниці ДСР Наталії Калиновської, він мав “закривати очі” на порушення, які виявляли під час перевірок і не застосовувати штрафи.

Фото: Нацполіція області Податківця взяли під варту з правом вийти під заставу.

Чоловікові оголосили про підозру у хабарництві, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також можлива конфіскація майна. Його взяли під варту з правом вийти під заставу у 198 тисяч гривень.

Як відреагувало керівництво

На сайті Державної податкової служби України 13 січня опублікували інформацію про рішення в.о. голови ДПС Тетяни Кірієнко. Вона звільнила очільника ДПС у Рівненській області Віталія Чуя з займаної ним посади.

"Кожен керівник в Службі має нести персональну відповідальність за свої дії та вчинки своїх підлеглих. Мої рішення й надалі будуть відповідати вимогам нульової толерантності до корупції в ДПС. Переконана, що кожен фахівець Служби підтримує та поділяє дану позицію", – йдеться у повідомленні пресслужби ДПС з посиланням на Тетяну Кірієнко.

При прийнятті рішення посадовиця керувалась задекларованій позиції щодо нетерпимості до будь-яких правопорушень, зокрема – корупційних проявів.

Журналісти Суспільного намагаються зв'язатись з Віталієм Чуєм, втім, його телефон наразі вимкнений. Ми опублікуємо його позицію, як тільки отримаємо її.

Віталія Чуя, згідно з інформацією на сайті ДПС області, призначили начальником у червні 2020 року.

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