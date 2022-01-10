На Рівненщині суд визнав винним у корупції освітянина, який помер за кілька років до судового засідання. В результаті кримінальне провадження закрили, – йдеться на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Суспільне поцікавилось у адвокатки, в яких випадках в Україні можуть засудити мертвого. З етичних міркувань у матеріалі ми не вказуємо навчального закладу, де працював покійний.

За що судили викладача

У грудні 2021 року на сайті Єдиного реєстру судових рішень опублікували вирок колишньому викладачу одного із коледжів. Його судили за те, що за захист дипломних робіт у травні 2015 року він взяв принтер.

Слідство встановило, що семеро студентів-випускників дали по 350 гривень та купили прилад, який один з них передав викладачеві у нього вдома. Дії чоловіка кваліфікували як прохання надати неправомірну вигоду для себе за дії з використанням службового становища.

Що говорили на суді

У 2017 році обвинувачений помер. Його адвокат продовжив наполягати на тому, що чоловік не визнавав вину, тож просив продовжити розгляд кримінального провадження.

На суді колишні студенти розповіли, що принтер купили добровільно для полегшення написання дипломних робіт. На повернення техніки чи грошей за неї – очікували, проте викладач частково повернув юнакам кошти, бо вони не захистили дипломні проєкти, – йдеться в опублікованому вирокові.

Представники освітнього закладу, зокрема, тодішня завідувачка відділення, на якому навчались випускники, розповіла, що вони скаржились на викладача, тож у коледжі провели службове розслідування. Викладач відмовився давати пояснення. Спеціально створена комісія встановила, що чоловік також вимагав у дітей цигарки та пиво під час навчального процесу.

Що вирішив суд

Суд вирішив, що обставин, які пом'якшували б або обтяжували покарання – немає. Тож, суддя визнав викладача винним у проханні та отриманні неправомірної вимоги, користуючись службовим становищем.

Хоча чоловік помер за 4,5 роки до винесення ухвали, йому обрали покарання у вигляді одного року обмеження волі. Втім, кримінальну справу закрили через смерть обвинуваченого. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Пояснення юристки

Суспільне звернулось до адвокатки Людмили Суржук по роз'яснення, чому в Україні можуть засудити людину, яка померла. Вона зазначила, що за нормами Кримінального процесуального кодексу, суд закриває кримінальне провадження, якщо підозрюваний помер.

"Так є крім випадків, якщо продовження провадження є необхідним для реабілітації померлого. Якщо в суді не встановлять обставини, за яких кримінальне провадження є необхідним для реабілітації померлого, то провадження закривають у зв'язку зі смертю померлого", – сказала адвокатка.

За її словами, реабілітація померлого у правовій науці – це виправдання людини або закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав. Саме ж кримінальне провадження продовжують, якщо до суду надходить заява від захисника чи родичів померлої людини.

"Особисто я з такою практикою ще не стикалась. Але в Україні є ряд таких справ, за якими кримінальне провадження після смерті обвинуваченого продовжують через заяву сторони кримінального провадження або родичів померлого про продовження кримінального провадження у зв'язку з реабілітацією особи", – повідомила Людмила Суржук.

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