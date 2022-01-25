У Кропивницькому про речі, які кропивничани загубили в автобусах та тролейбусах, повідомляють на сайті комунального підприємства "Електротранс". Про це Суспільному розповів директор підприємства Олександр Луценко.
За його словами, проєкт працює у тестовому режимі. "Якщо він буде користуватись попитом, то будемо продовжувати публікувати".
Нині на сайті розмістили інформацію про такі загублені речі: 22 пенсійних посвідчення, один Єдиний квиток, два посвідчення члена багатодітної сім’ї, два ID-паспорти та один паспорт зразка 1994 року. Подивитися фото документів та знайти прізвища власників можна за посиланням.
Що відомо
Загублені в кропивницьких автобусах і тролейбусах речі зберігають в диспетчерській комунального підприємства "Електротранс". Їх привозять водії та кондуктори. Найчастіше в автобусах та тролейбусах знаходять ключі, банківські картки, посвідчення та паспорти, розповів заступник директора комунального підприємства Валерій Музичук.
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