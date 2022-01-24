Маршрутки у Кропивницькому їздять до 19:00, хоча, за договором із міською радою, мають їздити до 22:00. Містяни скаржаться на графік роботи перевізників – під час апаратної наради розповів міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

За словами міського голови, після збільшення тарифів до десяти гривень, перевізники обіцяли дотримуватись графіку. "Машини на маршруті – до 22:00. Вони (перевізники, – ред.) давали мені обіцянку, переконували виконком. У мене громада: 234 тисячі людей і 80 тисяч пільговиків. Не можна людям обіцяти і не виконувати. До 19:00 поїздять, вершки злизали, робітників забрали з заводів та підприємств, і на цьому закінчили. А на сесіях ми вислуховуємо", – сказав Райкович.

Якщо перевізники будуть порушувати вимоги договору, маршрутки замінять комунальними автобусами та тролейбусами або повернуть вартість проїзду до семи гривень: "Будуть порушувати графік, буде працювати на цих маршрутах комунальний транспорт. Час, коли ми стояли на колінах, пройшов. Коли не було чим розвозити людей, – сказав очільник,– Не хочуть працювати відповідно до угод, будемо шукати інші варіанти, інших перевізників. Або нехай повертаються до попередніх цін".

Заступник голови обласної асоціації перевізників та керівник приватного підприємства-перевізника Дмитро Вінницький сказав: не дотримуються графіку через те, що підприємствам бракує водіїв. "Щоб забезпечувати повноцінний вечірній графік, має бути по дві людини на маршруті. А у нас близько 40% машин мають по два водія. Ми як підняли тариф, змогли набрати штаб, але не повністю".

На підприємстві, яке очолює Дмитро Вінницький, зі 186 робочих місць водія, зайняті 100. "Коли ухвалювали тариф, я казав: нам потрібен час, щоб ми повернули людей, привели в належний стан маршрутки. Це не буде за місяць, за два. Люди роз'їхалися до Європи, по інших роботах".

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!