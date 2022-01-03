Ключі, одяг та дітей. Що забувають кропивничани в автобусах та тролейбусах

Загублені в кропивницьких автобусах і тролейбусах речі зберігають в диспетчерській комунального підприємства "Електротранс". Їх привозять водії та кондуктори. Що частіше гублять містяни, читайте в матеріалі Суспільного.

Найчастіше в автобусах та тролейбусах знаходять ключі, банківські картки, посвідчення та паспорти, розповів заступник директора комунального підприємства Валерій Музичук. Також залишають одяг та взуття. "Діти їхали на тренування та залишили свої речі. Не знаю, як вони там тренувалися. Приносять сумки з різними речами. Буває, що з продуктами. Нині ми не можемо їх десь зберігати. Тому вирішили так: якщо господар не приходить і не можна його використати – віддаємо собачкам".

Кондукторка Ірина Гітченко в "Електротрансі" працює 28 років. Розповіла, наприкінці 2006-го року в автобусі забули дитину напередодні Нового року. "Їхав з Помічної хлопчик, роздягнений. Спочатку до бабусі, від бабусі до дядька, потім до хресного, потім від хресного. У підсумку мені в останній рейс дитину посадили в автобус. Було на той час йому приблизно років десять. Я його забрала, викликала поліцію. Вони оформили протокол і забирають його на той час у Кіровський райвідділ. Аж наступного дня тільки мама забрала його звідти".

Нині назбирали сотню загублених речей. "Якщо є якась інформація про власників у речах, обов’язково диспетчер телефонує. Люди приходять, дякують та забирають", – сказав Валерій Музичук. Планують створити сторінку у соціальних мережах, щоб пасажири, які загубили речі, могли звертатись туди.

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