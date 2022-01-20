У Кропивницькому 30 працівників обласного центру контролю та профілактики хвороб щепилися третьою бустерною дозою від коронавірусу. Для лікарів-епідеміологів, помічників лікарів та вірусологів вакцинацію влаштували на робочому місці. До центру запросили вакцинальну бригаду – медсестру і лікаря.

Усі 100 працівників центру мають по дві дози щеплення від коронавірусу. "Я за фахом лікар, щеплююсь з народження. З моїм досвідом – це додає мені можливості жити повноцінно, бути здоровим і якщо хворіти, то в найлегшій формі", – розповів Дмитро Орлов.

Бустерну дозу можна робити не раніше, ніж через шість місяців після другого щеплення. Лікарка Катерина Деревінська отримала першу у березні 2021 року.

"Я була однією з перших, хто щепився від коронавірусу. Вперше вакцинувалася шостого березня 2021 року, другу дозу – восьмого червня. Це зробила для того, щоб не хворіла ні я, ні мої близькі".

Суспільне Кропивницький

Для щеплення використовують вакцину Comirnaty. За словами лікарки-терапевта Тетяни Михайлової, на місці уколу може бути почервоніння та припухлість, його не можна мочити і терти. У день щеплення треба обмежити фізичні навантаження.

"Вакцина захищає від тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Зазвичай антитіла виробляються через чотири тижні після введення вакцини. Якщо людина перехворіла, то вакцина дає більш стійкий імунітет".

Суспільне Кропивницький

Бустерна доза робиться для підсилення дії попередніх двох щеплень, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

"Міністерство охорони здоров'я дозволило вводити бустерну дозу з шостого січня цього року людям від 18 років і старше. На сьогодні бустерну дозу в області отримали 3 744 людей. Перевага надається таким вакцинам, як Pfizer або Moderna".

Каже, збільшення рівня захворюваності на COVID-19 очікують на початку лютого.

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