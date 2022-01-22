На Сумщині рятувальники вивільняли зі снігових заметів три автівки. Про це 22 січня повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в Сумській області.

21 січня близько 23:23 зі снігового замету в с. Малий Самбір Конотопського району відбуксирували Renault Duster. Уночі 22 січня вивільняли ВАЗ-2105 у напрямку с. Олександрівка, що на Буринщині.

О 03:39 в смт Чупахівка на провулку вулиць Шевченка та Некрасова застрягла карета швидкої, яка їхала на виклик. Фельдшер пішки відправився до пацієнта, його госпіталізація не знадобилася. Пожежною автоцистерною підвищеної прохідності швидку відбуксирували на безпечну ділянку дороги, звідки вона поїхала самостійно.

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