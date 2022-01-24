Шосткинські поліціянти відшукали авто та водія, якого підозрюють у скоєнні аварії, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук поліція Сумської області.

Йдеться про аварію, яка сталась 21 січня між Шосткою та селом Крупець. Автівка наїхала на пішохода. Водій втік, а чоловік загинув на місці. Про аварію поліції стало відомо від медиків.

Пошуки зниклого водія тривали добу. Врешті поліціянти знайшли автівку схожу за свідченнями очевидців на ту, яка скоїла аварію. Вона була на подвір'ї 43-річного мешканця Шостки. Як зазначають поліціянти, на автівці є сліди аварії. Власника авто допитують.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ознаками другої частини статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" КУУ. Нині тривають експертизи. Підозру 43-річному шосткинцю не вручали.

За порушення відповідної частини статті 286 в Україні карають 3-8 роками га ґратами з позбавленням права керувати транспортом на три роки або без такого.

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