За добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1207 вінничан. Це на 683 більше, аніж напередодні. Одужали 175 мешканців області. Летальних випадків зафіксували 12. Такі дані МОЗ України станом на ранок 25 січня.
Від початку пандемії коронавірус на Вінниччині виявили у 122 827 людей. З них одужали 110 174 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 310 мешканців області.
Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 818 вінничан (всього 589 131 людей). Другою дозою імунізувався 740 мешканеців області (всього 553 764). Бустерною дозою вакцинувалися 804 людини (всього 9 779), а додатковою 2 людини за добу ( всього 165).
За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161.
Що відомо
- За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67.
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.