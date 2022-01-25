За добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1207 вінничан. Це на 683 більше, аніж напередодні. Одужали 175 мешканців області. Летальних випадків зафіксували 12. Такі дані МОЗ України станом на ранок 25 січня.

Від початку пандемії коронавірус на Вінниччині виявили у 122 827 людей. З них одужали 110 174 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 310 мешканців області.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 818 вінничан (всього 589 131 людей). Другою дозою імунізувався 740 мешканеців області (всього 553 764). Бустерною дозою вакцинувалися 804 людини (всього 9 779), а додатковою 2 людини за добу ( всього 165).

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161.

Що відомо