З Кропивницького у Китай відправили 51 дитячий малюнок

З Кропивницького у місто Нінбо Китайської народної Республіки відправили 51 дитячий малюнок. Це роботи, які перемогли у Всеукраїнському конкурсі "Щаслива дитина – квітуча Україна", розповів Суспільному власник галереї "Єлисаветград" Микола Цуканов.

За його словами, 51 дитячий малюнок обрали з 3820 робіт, які учасники з усієї України надіслали на конкурс. У Кіровоградській області найбільше дітей долучилися з Кропивницького, Світловодська, Малої Виски, Вільшанки і Новомиргорода.

Facebook Миколи Цуканова Малюнки учасників конкурсу "Щаслива дитина – квітуча Україна"

"Малюнки дітей ми відправили у Китай тиждень тому, думаю вони надійдуть у місто Нінбо до кінця місяця. Натомість ми очікуємо у Кропивницькому такі ж роботи від китайських дітей, це наш спільний проєкт з Генеральним Консульством Китаю в Одесі".

Микола Цуканов сказав, що роботи українців показуватимуть на пересувних виставках у навчальних закладах та художніх школах у провінціях Китаю.

"Малюнки приймали на вільну тематику, але акцент робили на захисті довкілля та тварин, тому на цю тему надійшло дуже багато робіт".

Всеукраїнський конкурс "Щаслива дитина – квітуча Україна" відбувся всьоме.

Facebook Миколи Цуканова Малюнки учасників конкурсу "Щаслива дитина – квітуча Україна"

Facebook Миколи Цуканова Малюнки учасників конкурсу "Щаслива дитина – квітуча України"

Facebook Микол Цуканова Малюнки учасників конкурсу "Щаслива дитина – квітуча Україна"