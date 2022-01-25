COVID-19 на Сумщині: за добу виявили 809 інфікувань, 11 людей померли

У Сумській області за останню добу COVID-19 підтвердили у 809 людей. Про це зранку 25 січня повідомили у пресслужбі Сумської ОДА.

З них у Сумському районі — 487, в Шосткинському — 120, Конотопському — 111, Роменському — 57, Охтирському — 34. 11 людей померли від ускладнень хвороби: шість — у Сумському районі, три — у Конотопському, дві — у Шосткинському. Одужання підтвердили 388 мешканців області.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 143 320 людей, з яких 2948 людей померли. Одужання підтвердили у 129 352 жителів області. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 11 020 людей, що на 410 людей більше, ніж напередодні.

За добу, за даними РНБО, загалом вакцинувалися першою дозою в області 438 757 людей, двома дозами – 419 543. Бустерну дозу отримали — 6915 людей.

На Сумщині на 33,8% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 36 людей, з них 26 – в Сумах. Серед них — дитина, яка перебуває у Сумській дитячій лікарні.

Що відомо