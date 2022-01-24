У львівських лікарнях перебуває 141 дитина, хвора на COVID. Найменшій — 3 тижні

У львівському "Охматдиті" та дитячій лікарні Першого ТМО Львова станом на ранок, 24 січня, перебуває 141 дитина. Найменшому пацієнту — 3 тижні. Про стан пацієнтів Суспільному розповіли у лікарнях міста.

На ранок, 24 січня, у ковідному відділенні дитячої лікарні перебуває 56 дітей, у яких діагностували пневмонію. З них 44 пацієнти мають позитивні результати тесту на коронавірус. Така кількість дітей поступила в заклад з вівторка, 18 січня, коли там почали приймати пацієнтів з коронавірусом.

"Вікова категорія — це діти від 3 тижнів до 14 років. Загалом до року є 22 дитини. Тільки одна дитина є кисневозалежна. Одна 4-місячна дитина на вихідні перебувала у реанімації, але наразі її стан є середньої важкості і вона переводиться у відділення", —каже керівниця Центру педіатрії Першого ТМО Львова Ірина Бережна.

Найменшу пацієнтку — дитину віком 3 місяці і 6 днів протягом двох днів лікували у реанімації новонароджених. Наразі вона перебуває у діагностично-ізоляційному відділенні, каже лікар-педіатр Тетяна Маланчук:

"Поступила у нашу лікарню дитинка в п'ятницю ввечері (21 січня, — ред.) з такими симптомами як висока температура, млявість, відмова від грудей. В родині була старша дитина хвора. Вона була госпіталізована в реанімацію новонароджених. Там дитинка проходила терапію. На ШВЛ не перебувала. Вчора її стан покращився і дитину перевели у звичайне відділення".

У лікарні повідомили, симптоми хвороби не змінилися. Це є прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, також сиплий голос, виражений біль у горлі і гіпертермія, яка важко піддається корекції. У окремих випадках — розлади шлунково-кишкового тракту.

У львівському "Охматдиті" на ранок 24 січня перебуває 97 дітей. Найменшому пацієнту — лише 1 місяць, найстаршому — 17 років. Діти перебувають у середньому стані важкості та не потребують дихальної підтримки.

Що відомо

На ранок 24 січня на Львівщині зареєстрували 2036 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 99 людей одужали, 6 – померли.

Через зростання захворюваності на COVID-19 у Львові з понеділка, 24 січня, протягом двох тижнів учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Таке рішення 21 січня ухвалила міська комісія з ТЕБ і НС.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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