Директори львівських шкіл самостійно вирішуватимуть чи будуть учні 1-4 класів навчатися дистанційно. Таке рішення ухвалив міський штаб з протидії поширення коронавірусу у понеділок, 24 січня.

Про це повідомляють у пресслужбі Львівської міської ради.

"Дуже велика кількість хворих дітей: станом на сьогодні близько 12 тисяч учнів 1-4 класів відсутні в школі. Відтак ми рекомендуємо керівникам закладів освіти самостійно приймати рішення про перехід на дистанційне навчання учнів молодших класів, виходячи з аналізу ситуації, що є актуальною в кожній окремій школі", — сказала членкиня штабу з протидії поширення коронавірусу Наталія Алексєєва.

За її словами, також хворіють близько 10% працівників житлово-комунальної сфери.

Що відомо

Від понеділка, 24 січня, учні 5-11 класів львівських шкіл навчаються дистанційно. Так вони будуть навчатися упродовж двох тижнів. Таке рішення 21 січня ухвалила міська комісія з ТЕБ і НС. Про це під час брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У львівських лікарнях станом на ранок, 24 січня, перебуває 141 дитина, хвора на COVID. Найменшій — 3 тижні

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону