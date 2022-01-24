Завдяки "Віконцям життя" у Миколаєві медикам вдалося врятувати чотирьох дітей ― двох хлопчиків та двох дівчаток. Наймолодшому хлопчику було шість днів від народження.

Про це під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Віконце життя" ― це спеціально обладнаний бокс, де можна анонімно залишити новонароджену дитину, якщо батьки не бажають залишати її в родині. Таких боксів у Миколаєві п’ять, їх почали встановлювати з 2016 року.

Фото: Олександр Сєнкевич/Facebook "Віконце життя" у міській лікарні №2

Кожне віконце обладнане спеціальною теплою ковдрою та пелюшкою. Коли туди кладуть дитину і зачиняють віконце, спрацьовує датчик. Звуковий сигнал чують медичні працівники та забирають немовля.

"Ситуації в житті бувають різні, але випадки, коли новонароджених викидають у смітники чи залишають напризволяще просто десь на вулиці, неприпустимі. З такими "віконцями" ті батьки, які з якихось причин не планують залишати дитину в родині, можуть принаймні дати їй шанс і надію на майбутнє", ― сказав Олександр Сєнкевич.

Фото: Олександр Сєнкевич/Facebook Як виглядає "Віконце життя" зсередини

Вперше "Віконцем життя" у Миколаєві скористалися у 2019 році в пологовому будинку №2. Востаннє ― у 2020 році в цьому ж медзакладі.

Що відомо

Адреси "Віконець життя" у Миколаєві:

пологовий будинок №1, вул. Екіпажна, 5, біля приймального відділення;

пологовий будинок №2, вул. Будівельників, 8, біля центрального входу;

пологовий будинок №3, вул. Київська, 3, біля приймального відділення;

міська дитяча лікарня №2, вул. Рюміна, 5, біля приймального відділення;

міська лікарня № 5, просп. Богоявленський, 336, біля приймального відділення.

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