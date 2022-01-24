Роковини обстрілу бойовиками Краматорська

У Краматорську 10 лютого вшановують пам'ять загиблих під час обстрілу "Смерчем". 10 лютого 2015 року проросійські бойовики накрили ракетним обстрілом аеродром та житлові квартали Краматорська.

У той день з окупованої Горлівки окупаційні війська РФ випустили понад 30 ракет реактивної системи залпового вогню "Смерч", з яких 18 впали в районі штабу АТО, а 14 - в житлових кварталах. Один залп "Смерчу" містить 12 снарядів. Під обстріл потрапили військовий аеропорт, на якому базувався штаб антитерористичної операції, та середмістя.

Під час обстрілу було травмовано 64 людини(29 військових та 35 містян). З них 17 людей загинуло. Серед загиблих було 6 містян.

Обстрілом у місті було пошкоджено 50 багатоповерхівок, лікарень та інших установ.

За інформацією РНБО України, атака була проведена о 12:30 за місцевим часом.

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Що відомо

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