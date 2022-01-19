Кропивничанка Маріанна Маковій створює тактильні книги. За її словами, це корисна річ для дітей дошкільного віку з порушенням зору чи захворюванням на аутизм. Жінка працюює в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Суспільному розповіла, що розробкою креативних творчих проектів, серед яких і створення тактильних книг, займається разом з колегами.

Маріанна Маковій говорить: нагода почати робити тактильні книжки з'явилась рік тому, коли група працівників бібліотеки виграла грант на 15 тисяч гривень від Британської ради. Тоді після відвідування лекції тифлопедагогів жінка разом з колегами та працівниками навчальних закладів для дітей з порушенням зору взялися розробляти першу книгу.

“Є такі захворювання, коли діти бачать тільки середину тексту або випуклі елементи. І тому для них важливо, щоб це можна було зрозуміти тактильно".

В книжці кожен елемент можна зняти та відчути, який він на дотик. Каже, що дітям для розвитку необхідно чути звуки. У книзі чутно, як відстібається липучка чи шурхотить тканина.

“А ще важливіше, щоб всі фігури були більшого розміру, ніж у звичайній книжці, тоді діти будуть їх бачити”.

Одну книгу створюють півтора місяці. “Її розробка розпочинається з макету. На комп'ютері складаємо кожну сторінку: як ми це бачимо, які будуть герої та завдання”.

Тактильні книги робляють за мотивами казок українських авторів або популярних тем. Нині створили п’ять книг та доробляють шосту.

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