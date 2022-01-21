У Кропивницькому автівка врізалася в електроопору. Загинув пасажир

У Кропивницькому на вулиці Соборна автівка врізалася в електроопору. Пасажир машини загинув на місці події . Про це Суспільному розповів керівник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Ярошенко. Повідомлення до Служби порятунку надійшло 21 січня о 02:00, сказала речниця Оксана Мачак.

Пасажира за допомогою спецінструменту дістали рятувальники. "Чоловік 1997 року народження помер на місці аварії у присутності бригади медиків. Водію лікарі надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився", – сказав Олександр Ярошенко.

Речниця поліції області Віталіна Бевзенко розповіла Суспільному, що водія автомобіля затримали. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею: "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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