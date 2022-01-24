На Харківщині третій день поспіль — понад 1000 випадків COVID за добу

На Харківщині за добу підтвердили 1019 випадків коронавірусу, 205 людей одужали. До статистики внесли інформацію про дві смерті внаслідок COVID.

Усього з початку карантину в області на коронавірус захворіли 256 092 жителів, 24 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"235 152 одужали, 14 397 хворіють, 6543 померли", — сказано у повідомленні.

За добу COVID підтвердили у 880 жителів Харкова, уточнили в облдержадміністрації.

Також нові випадки виявили у районах області:

Харківський — 57 (без урахування Харкова);

Чугуївський — 118;

Лозівський — 52;

Ізюмський — 42;

Куп'янський — 34;

Красноградський та Богодухівський райони — по 5.

За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID.

Що відомо