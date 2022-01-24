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На Харківщині третій день поспіль — понад 1000 випадків COVID за добу
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На Харківщині третій день поспіль — понад 1000 випадків COVID за добу

Інфографіка
Юлія Давидова
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На Харківщині третій день поспіль — понад 1000 випадків COVID за добу Суспільне Харків

На Харківщині за добу підтвердили 1019 випадків коронавірусу, 205 людей одужали. До статистики внесли інформацію про дві смерті внаслідок COVID.

Усього з початку карантину в області на коронавірус захворіли 256 092 жителів, 24 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"235 152 одужали, 14 397 хворіють, 6543 померли", — сказано у повідомленні.

За добу COVID підтвердили у 880 жителів Харкова, уточнили в облдержадміністрації.

Також нові випадки виявили у районах області:

  • Харківський — 57 (без урахування Харкова);
  • Чугуївський — 118;
  • Лозівський — 52;
  • Ізюмський — 42;
  • Куп'янський — 34;
  • Красноградський та Богодухівський райони — по 5.

За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID.

Що відомо

  • 22 січня на Харківщині підтвердили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку року — 1159; 23 січня — 1193 випадки.
  • 17 січня стало відомо про циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон" на Харківщині. Його виявили у зразках пацієнтів з Харкова та Лозівського району.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа.
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