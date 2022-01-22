Вперше з початку року на Харківщині — понад 1000 випадків COVID за добу

За попередню добу на Харківщині виявили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку року — 1159. Одужали 127 людей. До статистики внесли інформацію про смерть 11 людей.
Усього з початку пандемії у регіоні на COVID захворіли 253 880 жителів, повідомили 22 січня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"234 805 одужали, 12 537 хворіють, 6538 — летальних випадків", — сказано у повідомленні.ми
На ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19.
Що відомо
- На Харківщині зростає захворюваність на коронавірус. 21 січня зареєстрували 971 випадок, 20 січня — 931, 19 січня — 666.
- 17 січня стало відомо про циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон" на Харківщині. Його виявили у зразках пацієнтів з Харкова та Лозівського району
- Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа