Вперше з початку року на Харківщині — понад 1000 випадків COVID за добу

За попередню добу на Харківщині виявили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку року — 1159. Одужали 127 людей. До статистики внесли інформацію про смерть 11 людей.

Усього з початку пандемії у регіоні на COVID захворіли 253 880 жителів, повідомили 22 січня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"234 805 одужали, 12 537 хворіють, 6538 — летальних випадків", — сказано у повідомленні.ми

На ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19.

Що відомо