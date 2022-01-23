За 22 січня у Харківській області виявили 1193 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільший рівень захворюваності в регіоні з початку року.
До статистики внесли відомості про три смерті внаслідок COVID-19, 142 людини одужали, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 255 073 випадків. З них: 234 947 хворих одужали, 6541 хворий помер.
Серед хворих за добу:
- 937 — жителі Харківського району (880 — міста Харкова);
- 118 — Чугуївського;
- 52 — Лозівського;
- 42 — Ізюмського;
- 34 — Куп'янського;
- по 5 — Богодухівського та Красноградського.
За добу, 22 січня, в Україні підтвердили 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — у Львівській (2170), Івано-Франківській (1704), Сумській (1469) та Харківській (1193) областях.
Що відомо