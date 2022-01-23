За 22 січня у Харківській області виявили 1193 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільший рівень захворюваності в регіоні з початку року.

До статистики внесли відомості про три смерті внаслідок COVID-19, 142 людини одужали, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 255 073 випадків. З них: 234 947 хворих одужали, 6541 хворий помер.

Серед хворих за добу:

937 — жителі Харківського району (880 — міста Харкова);

118 — Чугуївського;

52 — Лозівського;

42 — Ізюмського;

34 — Куп'янського;

по 5 — Богодухівського та Красноградського.

За добу, 22 січня, в Україні підтвердили 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — у Львівській (2170), Івано-Франківській (1704), Сумській (1469) та Харківській (1193) областях.

Що відомо