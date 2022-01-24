На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 610 людей

На Івано-Франківщині упродовж 23 січня проти COVID-19 медики щепили 610 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 217 прикарпатців, другою — 282, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою медики щепили 432 201 жителя, другою дозою вакцинувалися 395 237 людей, додатковою — 164.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 111 людей. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 2 754 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 110 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 618.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 28,84% жителів області, однією дозою — 31,54%.

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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42,2% тих, хто отримав першу дозу, та 44,2% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,5%, другою дозою — 22,3%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,1% — другою) і CoronaVac (23,3% і 23,4% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 65,9%.

91% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки Івано-Франківської громади працюватимуть у звичному режимі.

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