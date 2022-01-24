24 січня на території Миколаївської області спостерігається погіршення погодних умов. На дорогах утворюються сніговий накат та ожеледиця.

Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.

"У Баштанці та Очакові станом на 10:00 випав один сантиметр снігу. На решті території менше сантиметру, процес тільки почався. Протягом доби по області очікується помірний сніг без небезпечних явищ – 3-4 міліметри опадів", — сказав Роман Мурмило.

За словами речника Комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління - автодоріг" ("ЕЛУ-автодоріг") Дениса Барашковського, від 7:00 техніка чергової служби "ЕЛУ автодоріг" розпочала обробляти автошляхи реагентами для запобігання утворення ожеледиці на дорогах.

"Станом на 9:30 ми завершили обробку доріг першої черги, тобто посипані основні магістралі міста, спуски та підйоми", — розповів Денис Барашковський.

За словами речниці надзвичайників Ілляни Пацюк, станом на 10:30 24 січня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області до ліквідації наслідків негоди не залучались.

За словами Романа Мурмили, опади мають припинитися за добу, вранці 25 січня.

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