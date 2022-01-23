Lufthansa переносить рейси в Київ задля "оптимізації графіку руху" – DW

Авіакомпанія Lufthansa змінить розклад деяких своїх рейсів до Києва. Новий розклад сплановано таким чином, аби екіпажі не ночували у Києві, а одразу поверталися на бази.

Про це представники авіакомпанії Lufthansa розповіли в коментарі DW 23 січня.

Раніше ексдепутатка Верховної ради України Вікторія Войціцька на своїй сторінці у Facebook повідомила, що зміна розкладу рейсів авіакомпанії сталася через ризик військового вторгнення Росії в Україну.

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Що відомо

21 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен та Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрілися у Женеві для обговорення безпекової ситуації довкола України. Сторони домовилися продовжити діалог.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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