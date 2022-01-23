Lufthansa переносить рейси в Київ задля "оптимізації графіку руху" – DW

Авіакомпанія Lufthansa змінить розклад деяких своїх рейсів до Києва. Новий розклад сплановано таким чином, аби екіпажі не ночували у Києві, а одразу поверталися на бази.
Про це представники авіакомпанії Lufthansa розповіли в коментарі DW 23 січня.
Раніше ексдепутатка Верховної ради України Вікторія Войціцька на своїй сторінці у Facebook повідомила, що зміна розкладу рейсів авіакомпанії сталася через ризик військового вторгнення Росії в Україну.
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Що відомо
- 21 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен та Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрілися у Женеві для обговорення безпекової ситуації довкола України. Сторони домовилися продовжити діалог.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.
- Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.
- Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.
- 13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".
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