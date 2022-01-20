У США авіаперевізники скасували низку рейсів через 5G

Великі міжнародні авіакомпанії намагаються змінити або скасувати рейси до Сполучених Штатів Америки на тлі невизначеності щодо потенційних перешкод нових послуг стільникового зв’язку 5G роботі авіаційного обладнання. Про це повідомляє CNN.

Про зміни деяких рейсів оголосили Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa і British Airways.

Зокрема, Emirates заявила, що припиняє польоти в дев'ять американських аеропортів: Бостон, Чикаго О'Хара, Даллас Форт-Уорт, Джордж Буш Інтерконтиненталь у Х'юстоні, Майамі, Ньюарку, Орландо, Сан-Франциско та Сіетлі. Водночас перевізник продовжить польоти в нью-йоркський аеропорт імені Джона Кеннеді, Лос-Анджелес Інтернешнл і Вашингтон Даллес.

Air India вирішила призупинити рейси між Делі і Сан-Франциско, Чикаго та аеропортом Кеннеді.

ANA і Japan Airlines заявили, що скасували деякі рейси до Сполучених Штатів для літаків Boeing 777, але натомість виконуватимуть деякі рейси на Boeing 787.

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала рейс Франкфурт-Майамі. Перевізник повідомив, що замінить літаки Boeing 747-8 на 747-400 на рейсах із Франкфурта до Лос-Анджелеса, Чикаго та Сан-Франциско.

У British Airways повідомили CNN Business, що компанії довелося скасувати кілька рейсів, оскільки рішення операторів зв'язку відкласти активацію нової послуги 5G в деяких місцях не охоплює всі аеропорти, які обслуговує авіакомпанія.

За даними FlightAware, авіакомпанії скасували понад 320 рейсів до вечора середи, або трохи більше 2% від загальної кількості рейсів у США, передає The Associated Press.

Це було набагато менш руйнівним, ніж під час різдвяно-новорічного сезону подорожей, коли 3 січня було скасовано 3200 або 13% рейсів через зимові шторми та працівників, хворих на COVID-19, відзначили фахівці.

Airlines for America, заявила, що скасування були не такими страшними, як побоювалися, оскільки AT&T і Verizon погодилися тимчасово скоротити розгортання 5G поблизу десятків аеропортів, поки промисловість та уряд розробляють довгострокове рішення.

Раніше авіакомпанії попередили про негативні наслідки для авіації у разі розгортання біля аеропортів інфраструктури для 5G. Чутливе авіаційне обладнання може погано працювати через радіохвилі частот, що використовують для 5G.

Як пояснює The Associated Press, мережі Verizon і AT&T використовують сегмент радіочастотного спектру, близький до того, який використовують радіовисотомери — пристрої, які вимірюють висоту літака над землею, щоб допомогти пілотам приземлитися в умовах недостатньої видимості. Федеральна комісія зі зв'язку, яка встановила буфер між частотами, які використовуються 5G, і висотомірами, заявила, що бездротова послуга не становить ризику для авіації.

Що відомо

Десять найбільших авіакомпаній Сполучених Штатів заявили, що запуск мережі 5G може призвести до "суттєвих перешкод" у роботі авіаційних систем і позбавити повітряного сполучення "десятків тисяч американців" за кордоном.

У США дві найбільші телекомунікаційні компанії AT&T та Verizon погодились знову відкласти запуск мережі стандарту 5G через те, що він може становити ризик для авіації.

Технологія 5G передбачає зростання пропускної здатності зв’язку, а отже — збільшення швидкості й кількості каналів обміну даними. На сьогодні зв’язок стандарту 5G доступний у понад 40 країнах світу.

AT&T і Verizon раніше запевняли, що їхні мережі 5G не становитимуть загрози для авіаційного сполучення. Для цього вони погодилися зокрема розмістити свої передавачі за межами "буферних зон" близько пів сотні аеропортів у США.

Федеральне авіаційне управління США заявляло, що вживе заходів, щоб пілоти не використовували альтиметрів під час приземлення в понад 80 аеропортах, біля яких встановлені вишки 5G — зокрема Далласі, Нью-Йорку, Чикаґо і Сієтлі.

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