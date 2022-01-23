На Дніпропетровщині вручили повідомлення про підозру двом 26-річним чоловікам, яким інкримінують злам 50 тисяч облікових записів українських користувачів вебресурсів. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління кіберполіції Національної поліції України.

За даними поліції, підозрювані використовували шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів інтернет-ресурсів українських підприємств. Надалі скомпрометовані облікові записи формували у бази даних та збували на хакерських форумах. У результаті протиправної діяльності правопорушники продали акаунти громадян України на понад 100 тисяч гривень.

Удома у фігурантів провели обшуки та вилучили комп’ютери, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски та іншу техніку.

"Під час огляду цієї техніки правоохоронці виявили шкідливе програмне забезпечення та скомпрометовану конфіденційну інформацію понад 50 000 облікових записів, зокрема електронних скриньок і паролів до облікових записів торговельних, рекламних, медійних ресурсів", – йдеться в повідомленні.

Обом чоловіка оголосили підозру за частиною 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) та частиною 1 статті 361-1 (створення шкідливих програмних чи технічних засобів) Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини їм загрожує до шести років позбавлення волі. Одного з чоловіків, якого вважають організатором, взяли під варту.

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