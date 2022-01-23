На Дніпропетровщині вручили повідомлення про підозру двом 26-річним чоловікам, яким інкримінують злам 50 тисяч облікових записів українських користувачів вебресурсів. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління кіберполіції Національної поліції України.
За даними поліції, підозрювані використовували шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів інтернет-ресурсів українських підприємств. Надалі скомпрометовані облікові записи формували у бази даних та збували на хакерських форумах. У результаті протиправної діяльності правопорушники продали акаунти громадян України на понад 100 тисяч гривень.
Удома у фігурантів провели обшуки та вилучили комп’ютери, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски та іншу техніку.
"Під час огляду цієї техніки правоохоронці виявили шкідливе програмне забезпечення та скомпрометовану конфіденційну інформацію понад 50 000 облікових записів, зокрема електронних скриньок і паролів до облікових записів торговельних, рекламних, медійних ресурсів", – йдеться в повідомленні.
Обом чоловіка оголосили підозру за частиною 2 статті 361Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) та частиною 1 статті 361-1 Карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.(створення шкідливих програмних чи технічних засобів) Кримінального кодексу України.
У разі доведення провини їм загрожує до шести років позбавлення волі. Одного з чоловіків, якого вважають організатором, взяли під варту.
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