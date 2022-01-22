До столиці Норвегії Осло 22 січня прибув приватний літак із делегацією угруповання "Талібан", яка прибула для перемовин із західними країнами. Це перший візит талібів на Захід після того, як вони захопили владу в Афганістані.

Про це повідомляють AFP і норвезький телеканал TV2.

Делегацію у складі 15 чоловіків очолює призначений "Талібаном" міністр закордонних справ Амір Хан Муттакі. Вона перебуватиме в Осло протягом 23-25 січня й має зустрітися з представниками США, ЄС, Великої Британії, Франції та Італії.

"Це (запрошення "Талібану" — ред.) в жодному разі не означає визнання їх чи державного перевороту. Ми будемо висувати жорсткі вимоги щодо "Талібану", але не знаємо, чи виконають вони їх", — заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

Очікується, що однією з головних тем перемовин стане гуманітарна ситуація в Афганістані. За оцінками ООН, 23 мільйони афганців (55% населення) перебувають на межі голоду, а для надання їм допомоги потрібні $5 млрд міжнародної допомоги.

Окрім того, західні країни, ймовірно, порушуватимуть перед "Талібаном" питання прав людини. Йдеться про обмеження прав жінок — як-от заборону вчитися разом із чоловіками чи працювати в окремих галузях, а також повернення страт і покарань за законом ісламського права.

Крім того, як повідомляє Euronews, перед прибуттям делегації "Талібану" в Осло там відбувся нечисленний протест афганців, що втекли після захоплення влади. Вони виступають проти перемовин талібів і представників західних країн.

А проте, офіційний представник "Талібану" Забіулла Муджахід у розмові з AFP заявив, що Афганістан за талібів "ужив заходів для виконання вимог західного світу, і ми очікуємо зміцнити наші відносини дипломатичним шляхом із усіма країнами, зокрема в Європі й на Заході".

Інформагентство нагадує, що жодна країна світу офіційно так і не визнала владу "Талібану" в Афганістані.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Того ж дня в країні оголосили про мирну передачу влади талібам. 31 серпня США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію. Після відльоту останніх військових літаків контроль над аеропортом Кабула встановили екстремісти з руху "Талібан".

"Талібан" обіцяв не утискати права жінок, але після приходу до влади заборонив жінкам з'являтися у телевізійних драмах. Також жінкам-журналісткам і ведучим наказали бути в кадрі з покритою головою. Раніше "Талібан" наказав дівчатам і молодим жінкам залишатися вдома замість того, щоб ходити до школи.

Крім того, мер Кабула наказав жінкам-муніципальним службовцям залишатися вдома, якщо їхню роботу може виконувати чоловік. Таліби стверджують, що їхні обмеження щодо роботи жінок і навчання дівчат є "тимчасовими", а запровадили їх "задля безпеки" дівчат і жінок. Під час попереднього правління "Талібану" в 1990-х роках жінкам в Афганістані забороняли вчитися і працювати.

Крім того, колишній керівник релігійної поліції "Талібану" Мулла Нуруддін Турабі заявив, що таліби планують відновити екстремальні покарання, такі як страти та ампутації. А ще таліби вивішували на будівельних кранах трупи кількох чоловіків у різних частинах міста Герат, що на заході Афганістану.

Читайте також

Нова влада Афганістану. Що відомо про рух "Талібан" та його лідерів

"Доведеться сховати свої дипломи". Чого чекають та бояться жінки в Афганістані

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу