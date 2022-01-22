МСК "Сумчанка" стартував у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею

МСК "Сумчанка" 22 січня стартував у фінальному турі чемпіонату України з індорхокею. Він проходить у Борисполі. 22 січня команди зіграли по дві гри.
Результати ігор:
- ІФК СумПДУ 0:10 МСК "Сумчанка",
- "Динамо" 10:0 СДЮСШОР "Динамо",
- СОДЮСШ-КСД 3:10 ДЮСШ "Бориспіль",
- ІФК СумДПУ 0:9 "Динамо",
- СОДЮСШ-КСД 1:1 (бул 0:2) СДЮСШОР "Динамо",
- ДЮСШ "Бориспіль" 2:8 МСК "Сумчанка".
МСК "Сумчанка"
Фінальний тур завершиться 24 січня. Тоді стануть відомі переможці та призери чемпіонату.
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