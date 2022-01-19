У ФК "Суми" новий головний тренер – Євген Яровенко

У футбольного клубу "Суми" офіційно з 19 січня новий тренер. Ним став казахський та український футболіст і тренер Євген Яровенко. Про це повідомляють на сайті ФК "Суми".

"За час професіональної футбольної кар’єри виступав за футбольні клуби "Дніпро", "Ворскла" (Полтава), "Металург" (Запоріжжя), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Кайрат" (Казахстан), "Сариєр" (Туреччина), "Конту" (Фінляндія)", – йдеться на сайті клубу.

Нині Суспільне очікує коментарів від Євгена Яровенка. А з наступного тижня футбольний клуб завершує відпустку та починає тренування.

Що відомо про Євгена Яровенка

Народився 17 серпня 1962 року в м. Каратау, Казахстан. За національністю Євген – українець.

У 1989 у 27 років Яровенко став заслуженим майстром спорту, а за рік до того вже був олімпійським чемпіоном. Тренує футбольні команди він вже 26 років тому. Першою командою, яку тренував, була команда "Кривбас". Потім був тренером запорізького «Торпедо», за три роки став тренувати ФК "Дніпро", а 2002 "Шахтар-2" та "Шахтар-3".

Ще під його опікою побували: казахський клуб "Єсіль-Богатир" та молодіжна збірна Казахстану, ФК "Нафтовик" (Охтирка), ФК "Тараз" (Казахстан), МФК "Металург"(Запоріжжя). У 2020 тренував ФК "Перемога" з Дніпра.