У Сумах змагаються юні легкоатлети

Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів стартував 22 січня. Він проходить у Палаці студентського спорту Сумського державного університету. Змагаються 419 спортсменів з усієї України.

Цього дня спортсмени розіграли 18 медалей. Сумчани вибороли 9 нагород. У спортивній ходьбі серед юніорок на дистанції 5 тисяч метрів Софія Криловецька здобула бронзу. На цій же дистанції серед юніорів Микола Рущак посів перше місце, Едуард Кравченко — третє.

У бігові на 400 метрів серед юніорів Сергій Нечипоренко здобув золото. На дистанції півтори тисячі метрів Дмитро Торгачов показав перший результат, Денис Неровня отримав бронзу. Яна Гончаренко на дистанції 60 метрів серед юніорок здобула перше місце.

Нікіта Маслюк у стрибках у довжину серед юніорів має перше місце, Андрій Нечипоренко на дистанції 400 метрів теж став першим.

Федерація легкої атлетики України

Триватимуть змагання два дні. 23 січня спортсмени розіграють 12 комплектів медалей. Також визначаться переможці у семиборстві серед юніорів та п'ятиборстві — серед юніорок.

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