logo logo
Чемпіонат з індорхокею почався у Шостці на Сумщині
СПОРТРегіони

Чемпіонат з індорхокею почався у Шостці на Сумщині

Олександр Качанов Юлія Марковська
·
·
Чемпіонат з індорхокею почався у Шостці на Сумщині Фото Діани Тагієвої

Чемпіонат України з індорхокею серед юнаків 2006-2007 років народження стартував 21 січня у Шостці.

Участь у змаганнях беруть команди з Калинівки (ДЮСШ «Авангард»), Вінниці ( ОСДЮСШОР «Олімпія» та МДЮСШ №1) та Житомирської області (ОДЮСШ ХК «Фенікс»).

У Шостці на Сумщині грають у індорхокейФото Діани Тагієвої

Три команди представляють Сумщину. Дві команди комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Барса» з Шостки та сумської Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Динамо».

У Шостці на Сумщині почався Чемпіонат з індорхокеюФото Діани Тагієвої

Всього у турнірі участь беруть сім команд. Змагатимуться команди по колу. Триватиме чемпіонат три дні і завершиться у неділю, 23 січня.

Читайте також:

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди