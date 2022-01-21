Чемпіонат України з індорхокею серед юнаків 2006-2007 років народження стартував 21 січня у Шостці.

Участь у змаганнях беруть команди з Калинівки (ДЮСШ «Авангард»), Вінниці ( ОСДЮСШОР «Олімпія» та МДЮСШ №1) та Житомирської області (ОДЮСШ ХК «Фенікс»).

Фото Діани Тагієвої

Три команди представляють Сумщину. Дві команди комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Барса» з Шостки та сумської Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Динамо».

Фото Діани Тагієвої

Всього у турнірі участь беруть сім команд. Змагатимуться команди по колу. Триватиме чемпіонат три дні і завершиться у неділю, 23 січня.

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