Для сумчан розробили карти укриттів

Розробили карти у відділі з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради. Це карти найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в місті Суми.

Відповідні дані розміщені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Інформаційні банери», йдеться на сайті міськради. Натиснувши на іконку банера «Населенню при виникненні надзвичайних ситуацій» – відкриється сторінка «Дії населення у надзвичайній ситуації».

У списку є адреси найпростіших укриттів у житлових приміщеннях та на підприємствах. Також є список захисних споруд в Сумах і перелік найпростіших укриттів у підвальних приміщеннях будинків міста Суми з точними адресами. До всього, на сайті міськради розмістили книгу обліку захисних споруд цивільного захисту з переліком сховищ в обласному центрі.

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