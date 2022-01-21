Сумські баскетболісти перемогли команду з Миколаєва у матчі чемпіонату України

У Сумах 21 січня відбувся перший матч дванадцятого туру чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. Сумчани приймали баскетболістів з Миколаєва.

У спортивній залі третього корпусу Сумського державного університету "Збірна Сумської області — баскетбольний клуб "СумДУ", яка до цього матчу посідала четверте місце у групі "1", приймала шосту — останню команду групи — "МБК-2-Ніко" з Миколаєва.

Тренер миколаївської команди Денис Роздобудько перед грою спілкуватися не захотів, тренер сумської — Ярослав Ковальов — про поєдинок сказав так: "Ми готувалися до Миколаєва, розбирали. Знаємо суперника. Намагатимемося грамотно, тактично бути сильнішими".

На початку стартової десятихвилинки матчу сумчани відірвались на 10 очок. Після чого рахунок відкрили баскетболісти "МБК-2-Ніко". У кошик суперника у першій чверті сумчани закинули 28 очок, миколаївці на це відповіли 22 очками. На велику перерву команди пішли з рахунком 60:40, на користь сумської команди. У третій чверті матчу сумчани вели з рахунком 79:55. Остання десятихвилинка була за миколаївськими баскетболістами, але у підсумку перша гра туру завершилася з рахунком 95:78 на користь сумчан.

Другий матч туру команди зіграють 22 січня. Розпочнеться він у спортивній залі третього корпусу СумДУ, о 14.00.

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