Термомодернізація будівель. На що можуть розраховувати жителі Миколаївщини

Миколаївська область потрапила до списку областей з реалізації пілотного проєкту термомодернізації багатоповерхових будівель від Міністерства економіки України.

Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповів заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Ігор Кузьмін.

Як розповів Ігор Кузьмін, реформа термомодернізації всіх багатоповерхових будівель країни коштуватиме 300 мільярдів гривень. Станом на початок 2022-го програма перебуває на етапі розробки, у держбюджеті на неї передбачили від 100 мільярдів гривень на 5 тисяч житлових багатоповерхових будинків в 11 містах України. Миколаївська область потрапила до цього проєкту.

"Сподіваємось на позитивне прийняття рішення Міністерства економіки, Міністерства розвитку громад та територій України щодо виділення грошей на відповідну модернізацію будинків, де є відповідні проєкти. По сумах на багатоповерхову будівлю планується виділити до 10 млн грн на заходи з термосанації", — розповів Ігор Кузьмін.

Під питаннями термосанації розуміють не лише утеплення, сказав Ігор Кузьмін, це й питання належного стану дахів, під’їздів, підвальних приміщень, стан системи водо- і теплопостачання.

"До програми Міністерства економіки, в першу чергу, відберуть будинки, де мешканці уже готові до цього і шукали можливість самим утеплити будинок чи подавали відповідні заяви до міської ради. Потребує цього наразі увесь старий житловий фонд. Спочатку буде реєстрація, визначення спектру потреб, потім Міністерство розподілить гроші між областями", — розповів Ігор Кузьмін.

За словами Ігоря Кузьміна, станом на 19 січня 2022 майже сто будівель в області вже зареєструвалися і бажають взяти участь у відборі по реалізації даної програми.

Що відомо

12 січня 2022 року під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом року у 5 тисячах будинків в Україні мають провести термомодернізацію

26 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував програму термомодернізації вартістю близько 300 мільярдів гривень на наступні три роки.

У 2022 році загальна сума видатків на програми з енергоефективності, зокрема, утеплення житлових будинків, складе понад 5,5 мільярда гривень.

21 жовтня Верховна рада на позачерговому засіданні підтримала у другому читанні проєкт закону №4507 про енергетичну ефективність. Документ, зокрема, встановлює норми моніторингу енергетичної ефективності та термомодернізації будівель.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.