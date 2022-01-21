"Не 242 дні, а 244". У Кропивницькому вшанували захисників Донецького аеропорту

Акцію вшанування захисників Донецького аеропорту влаштували у Кропивницькому. За підрахунками співорганізатора Андрія Бойка, до акції на площі Героїв Майдану долучилися сотня людей – військових, учасників Антитерористичної операції, представників громадських організацій.

Співорганізатор акції, учасник оборони Донецького аеропорту Андрій Бойко розповів, що оборона летовища тривала не 242 дні, як вказано в офіційних джерелах, а 244, тому акцію влаштували 21 січня: ”Ще два дні бійці мого батальйону – 90-го імені Героя України Івана Зубкова, тримали пожежне депо. В День Незалежності 2021 року командир цієї групи Максим Редзаміч з позивним ”Адам” отримав звання героя України посмертно”.

Організатори акції роздали учасникам акції шоломи та лампадки. Запаленими лампадками та шоломами учасники акції виклали слово ДАП, що означає Донецький аеропорт, і число 244.

”Приємно, що люди пам’ятають, приємно, що люди не забувають. Бо це наша історія, це наші традиції. Зараз такий переломний період, що ми маємо можливість долучитися до написання тої історії”,– сказав учасник акції, заступник командира військової частини третього полку військ спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Ігор Митрофанов.

Суспільне Кропивницький

За акцією слідкували шестеро поліцейських і двоє бійців Національної гвардії. Поліцейський Олексій Очеретнюк кількості учасників не назвав, сказав, що акція відбувається мирно.

Пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту вшанували хвилиною мовчання. Завершили акцію виконанням гімну України. Тривала акція пів години.

Що відомо

Донецький аеропорт боронили з 26 травня 2014-го до 22 січня 2015 року – під обстрілами артилерії, ”Градів”, мінометів і танків проросійських збройних угруповань та окупаційних військ. За стійкість і мужність захисників аеропорту назвали кіборгами. Під час оборони летовища загинули шестеро військових з третього полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.

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16 січня на території третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго у Кропивницькому вшанували захисників Донецького аеропорту, піднявши Державний прапор України, який був встановлений захисниками на балконі старого терміналу аеропорту у 2014 році.

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