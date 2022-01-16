У Кропивницькому вшанували захисників Донецького аеропорту

У Кропивницькому, на території третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, вшанували захисників Донецького аеропорту. Про це Суспільному розповів пресофіцер полку Валерій Лебідь. Бійці підняли Державний прапор України, який був встановлений захисниками на балконі старого терміналу аеропорту у 2014 році.

За словами пресофіцера, на плацу полку вишикувались представники командування частини та особовий склад полку. Пам’ять загиблих під час оборони летовища вшанували хвилиною мовчання, до пам’ятного знаку загиблим воїнам на території частини та до підніжжя пам’ятного знаку Героям третього полку в Ковалівському парку поклали квіти.

3polk.info

3polk.info

Що відомо

16 січня 2021 року в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. За оцінками незалежного проєкту ”Книга пам’яті полеглих за Україну”, захищаючи летовище загинули 100 військовослужбовців, 440 бійців були поранені.

Під час оборони Донецького аеропорту загинули шестеро бійців третього полку: молодший сержант Дмитро Андрусенко (1992 року народження), капітани Євген Подолянчук (1991 року народження), Олег Кулигін (1971 року народження) та Іван Литвинов (1975 року народження), старші солдати Олександр Хруль (1992 року народження) та Вадим Шешеня (1984 року народження). 30 військовослужбовців полку отримали поранення.

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