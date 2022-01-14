Кропивницький військовий з позивним ”Кроль” захищав Донецький аеропорт протягом п’яти місяців. Чоловік попросив не назвати його прізвище та не показувати обличчя з міркувань безпеки. В музеї третього полку спецпризначення розповів Суспільному свою історію.

16 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького летовища. Його боронили 242 дні – з 26 травня 2014-го до 22 січня 2015 року – під обстрілами артилерії, ”Градів”, мінометів і танків проросійських збройних угрупувань та окупаційних військ. За стійкість і мужність захисників аеропорту назвали кіборгами.

У третьому полку ”Кроль” служить з 2005 року. В Донецький аеропорт потрапив у квітні 2014-го. Позивний, зі слів військового, отримав через свій вік: ”Я був найстаршим у своєму підрозділі. На мене казали ”Старий кроль”. З часом ”Старий” відпало”.

Спецпризначенець розповів, що захисники аеропорту розмістились в колишніх касах різних авіакомпаній в старому терміналі аеропорту: ”Обстрілювали щодня, ніби за розкладом – з 10:00 до 16:00 – з мінометів та стрілкового озброєння”.

У травні 2014 року у підвалі поблизу аеропорту з побратимом знайшли згорнутий синьо-жовтий прапор, його встановили на балконі терміналу: ”Допоки ми звідти не вийшли, він був на балконі. Допоки він стояв, противник розумів, що у нас все більш-менш належним чином. По ньому завжди вели вогонь і намагалися його збити. Це символ, і ми його забрали звідти”.

У музеї третього полку, крім прапора, зберігають безпілотники, які використовували для розвідки під час боїв за аеропорт, бронежилети бійців третього полку, боєприпаси, міни та уламки, якими обстрілювали українських військових, протитанкову ракету, захоплену у бойовиків тощо.

”Кроль” розповів про захоплення вантажівки з боєприпасами: ”Ми зробили засідку на трасі, якою саме їхав автомобіль ”Урал”, завантажений боєприпасами. Ми його захопили. Там було сім військовослужбовців, двоє з яких мали паспорти громадян Росії. Цей ”Урал” став нам у нагоді”.

Військовий сказав: захищаючи аеропорт, робили все, щоб запевнити противника, що їх там більше ніж було насправді: ”Ми приїздили в пусту будівлю, світили ліхтарями, пару раз стріляли, запалювали ліхтарі. Їхали звідти, і по ній декілька днів вівся мінометний вогонь. По пустій будівлі. Через декілька днів повторювали – робили все для того, щоб противник думав, що нас там дуже багато і наша присутність є домінуючою”.

Що відомо

Під час оборони Донецького аеропорту загинуло шестеро військових з третього полку.

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