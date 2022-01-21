На 36% завантажені місця у ковідних відділеннях лікарень Закарпаття

Ковідні відділення лікарень на Закарпатті завантажені на 36%. Про це 21 січня розповів на брифінгу директор обласного департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний. Наразі інфікованих коронавірусом приймають 17 медзакладів, там для них є 1930 місць.

Анатолій Пшеничний також розповів: на Закарпатті щодня збільшується кількість госпіталізованих, це може призвести до того, що область перейде в "червону" зону.

"На сьогодні на порозі стоїть Івано-Франківська область, яка на порозі червоної зони епіднебезпеки (на момент публікації — уже в "червоній", — ред.), — сказав Пшеничний. — Якщо згадаємо попередній рік, так само все починалося: Івано-Франківськ, за 10 днів після цього, перед 8 березня, Закарпатська область потрапила до "червоної" зони. Якщо порівнювати "Омікрон" із "Дельтою", то він є у 7 разів контагіозніший і частіше хворіють діти. У нас фіксують до 18% позитивних випадків — це є діти. При жодних хвилях не було таких показників".

Збільшення кількості хворих на коронавірус під час нової хвилі на Закарпатті очікують через те, що штам "Омікрон" поширюється швидше. Про це сказав директор Центру легеневих хвороб Василь Скрип:

"Зі 100 контактуючих 90 хворіють, — сказав він. — При британському штамі ми говорили, що нежить — це та ознака, що коронавірусу нема, що це застуда, грип. Сьогодні все змінилося. Головний біль, невисока температура, першіння в горлі, а потім усе інше — кашель, киснева залежність. Зайти в цю хвилю епідемії без вакцинації — це безумство. За час епідемії в нашій області померли на сьогоднішній ранок 2189 людей".

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