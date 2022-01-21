На 36% завантажені місця у ковідних відділеннях лікарень Закарпаття

Ковідні відділення лікарень на Закарпатті завантажені на 36%. Про це 21 січня розповів на брифінгу директор обласного департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний. Наразі інфікованих коронавірусом приймають 17 медзакладів, там для них є 1930 місць.
Анатолій Пшеничний також розповів: на Закарпатті щодня збільшується кількість госпіталізованих, це може призвести до того, що область перейде в "червону" зону.
"На сьогодні на порозі стоїть Івано-Франківська область, яка на порозі червоної зони епіднебезпеки (на момент публікації — уже в "червоній", — ред.), — сказав Пшеничний. — Якщо згадаємо попередній рік, так само все починалося: Івано-Франківськ, за 10 днів після цього, перед 8 березня, Закарпатська область потрапила до "червоної" зони. Якщо порівнювати "Омікрон" із "Дельтою", то він є у 7 разів контагіозніший заразнішийі частіше хворіють діти. У нас фіксують до 18% позитивних випадків — це є діти. При жодних хвилях не було таких показників".
Читайте також: 22,8% закарпатців повністю вакциновані, — епідеміологиня
Збільшення кількості хворих на коронавірус під час нової хвилі на Закарпатті очікують через те, що штам "Омікрон" поширюється швидше. Про це сказав директор Центру легеневих хвороб Василь Скрип:
"Зі 100 контактуючих 90 хворіють, — сказав він. — При британському штамі ми говорили, що нежить — це та ознака, що коронавірусу нема, що це застуда, грип. Сьогодні все змінилося. Головний біль, невисока температура, першіння в горлі, а потім усе інше — кашель, киснева залежність. Зайти в цю хвилю епідемії без вакцинації — це безумство. За час епідемії в нашій області померли на сьогоднішній ранок 2189 людей".
Що відомо:
- На Закарпатті підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон".
- "Хворіють як учні, так і вчителі": на Закарпатті у школах запроваджують карантин і онлайн-навчання.
- В Ужгороді з 24 січня всі школи переведуть на дистанційне навчання. Це вирішили 20 січня на засіданні протиепідемічної комісії у зв’язку із збільшенням кількості хворих учнів на грип, ГРВІ та COVID-19.
- Голова, заступники та бухгалтер: в Закарпатській облраді спалах коронавірусу.